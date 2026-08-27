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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل إطلاق لطائرات ورقية من غزة أو بالونات سنرد عليه بقوة

غزة
غزة
هاني حسين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن المهلة التي حددناها انتهت وكل إطلاق لطائرات ورقية من غزة أو بالونات سنرد عليه بقوة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق،  أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، اليوم الخميس، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بالتعاون الإسلامي حول غزة، ينعقد فى ظرف بالغ الدقة والحساسية لمناقشة موضوعين مهمين، الأول يتعلق باستحقاق انتخاب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والثاني مرتبط بقضيتنا المركزية قضية فلسطين والقدس الشريف.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى منظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، :"أعبر عن تقديرى وامتنانى للسعودية على دعمها الغير المحدود للمنظمة قبل تولي لهذا المنصب، وإسهاماتها الرائدة فى تعزيز التعاون الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك بما في ذلك دعمها السخى والمستمر للمنظمة والتزامها الثابت بتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء".

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