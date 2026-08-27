رامي جمال يستعد لحفل غنائي في دبي سبتمبر المقبل

يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 4 سبتمبر المقبل، ليعود إلى نشاطه الفني بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية .

وطمأن الفنان رامي جمال جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية ، ما أثار قلق متابعيه ومحبيه.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على انستجرام: «شكرًا لكل اللي سأل عليا الحمد لله أنا أحسن دلوقتي والله».

وكان قد أعرب الفنان رامي جمال عن استيائه من حالة التعصب التي باتت تسيطر على قطاع من جمهور المطربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المنافسة الفنية تحولت لدى البعض إلى صراع يشبه التعصب الكروي، وهو ما يؤثر سلباً في المشهد الموسيقي ويقلل من قيمة الفن وجهود صُنّاعه.

وأوضح رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أن الموسم الغنائي الحالي يشهد حالة من الثراء الفني بطرح العديد من الألبومات المميزة، إلا أن ردود الفعل المصاحبة لها أصبحت تتسم بالتعصب والمقارنات غير الموضوعية بين الفنانين.

وقال: "موسم جميل للموسيقى المصرية.. ألبومات كتير جميلة، بس شايف حاجة مش عجباني، إن جمهور الموسيقى بقى جمهور كورة أوي، ومتعصب، ولجان، وناس تقلل من مجهود المطرب اللي مش بتسمعله".