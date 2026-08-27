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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

العمارة
العمارة
مريم عزت

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بإغلاق محلات عمارة الايموبيليا بوسط البلد تمهيدًا لهدمها.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة، فعمارة الايموبيليا المقامة على ناصية شارعي قصر النيل وشريف باشا بوسط القاهرة، والى بدأ بنائها المليونير المصري "أحمد عبود باشا" عام ١٩٣٨، تعد واحدة من أبرز بنايات القاهرة الخديوية ،  المحمية بقوة القانون باعتبارها واحدة من أهم العقارات التراثية ذات الطراز المعمارى المتميز التى تحرص الدولة على الحفاظ عليها ضمن مشروعها لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، وأن اخلاء بعض المحال أسفلها كان بسبب انتهاء العلاقة الايجارية بين مالكها والمستأجرين.

محافظة القاهرة 

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها .

يذكر أن المهندسين الإيطاليين  "ماكس أذرعي وجاستون روسي"، قد قاما بتصميم "الإيموبيليا" على الطراز الفرنسي، وتزيد عدد وحداتها على الثلاثمائة وحدة، وتحتها أربعون متجراً، ومكان مخصص لإنتظار مئة سيارة على الأقل، وأساس لا يتأثر بالزلازل، واشترك في بنائها -الذي استغرق ثلاث سنوات- أكثر من أربعة آلاف عامل, وصُنِفَت أنها أفخم "ناطحة سحاب" للسكن فى المملكة المصرية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات.

وكان من أشهر قاطني "الإيموبيليا"، محمد عبد الوهاب، ونجيب الريحانى، وأنور وجدى، وليلى مراد، وإسماعيل باشا صدقى ، وإبراهيم باشا عبدالهادى رئيس الوزراء انذاك وغيرهم.

محافظة القاهرة عمارة الايموبيليا شارعي قصر النيل

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