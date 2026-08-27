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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لتطبيق البكالوريا.. التعليم تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات المعلمين والموجهين بالتعاون مع "اليونيسف"

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات
ياسمين بدوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي المتكامل للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة.

وتتضمن المرحلة الرابعة من البرنامج، تدريبًا متخصصًا على مادة الثقافة المالية، وتدريبا عمليا على تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق النظام الجديد ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع المناهج الدراسية المطورة.

ويستهدف التدريب رفع كفاءة المعلمين وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتدريس مادة الثقافة المالية، بما يسهم في إعداد الطلاب للتعامل الواعي مع المفاهيم المالية والاقتصادية، وتنمية مهارات التخطيط واتخاذ القرار وإدارة الموارد، بما يتوافق مع متطلبات الحياة العملية والمستقبلية.

وحرصت الوزارة على إعداد المناهج الدراسية وفق أعلى المعايير، وبالاستعانة بخبرات دولية متخصصة، بالتعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الثقافة المالية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومراجعة كامل مناهج البكالوريا واعتمادها من قبل مؤسسة البكالوريا الدولية، بما يضمن تقديم تعليم يواكب متطلبات العصر واحتياجات المستقبل.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يقوم معلمو البرمجة بتدريس مادة الثقافة المالية، عقب حصولهم على التدريب والتأهيل اللازمين، بما يعكس توجه الوزارة نحو توظيف الكوادر التعليمية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية، والاستفادة من خبرات المعلمين وقدراتهم في المجالات المرتبطة بالمهارات المستقبلية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة متكاملة تتكون من خمس مراحل متصلة، يتم تنفيذها على مدار أكثر من شهرين، وتستهدف تدريب وتأهيل السادة المعلمين والموجهين بصورة تدريجية ومتكاملة، بداية من التعريف بفلسفة نظام البكالوريا المصرية والمناهج المطورة، وصولًا إلى التدريب التخصصي والمراجعة الشاملة قبل بدء العام الدراسي.

وقد بدأت المرحلة الأولى بتقديم نظام البكالوريا المصرية بصورة شاملة، والتعريف بأبرز التوجهات العالمية في نظم التعليم الثانوي، إلى جانب التعرف على محتوى الكتاب المدرسي بصورة عامة، والتدريب من خلال تقديم درس نموذجي يوضح آليات التعامل مع المناهج المطورة.

وفي المرحلة الثانية، قام السادة الموجهون والمعلمون بنقل ونشر المعرفة التي حصلوا عليها خلال المرحلة الأولى إلى زملائهم من المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت متابعة الإدارة المركزية للتعليم العام، واعتمدت هذه المرحلة على نظام تدريبي يقوم على مشاركة المعرفة والخبرات، مع المتابعة المستمرة لضمان وصول محتوى التدريب إلى المعلمين في الميدان.

أما المرحلة الثالثة، فركزت على التدريب التخصصي المكثف على المحتوى الأكاديمي لكل مادة دراسية، بما يضمن امتلاك السادة المعلمين والموجهين المعرفة المتعمقة بالمناهج المطورة، والقدرة على تدريسها وفقًا لفلسفة نظام البكالوريا المصرية.

وتتضمن المرحلة الرابعة قيام السادة الموجهين والمعلمين بنشر المعرفة التي اكتسبوها، وتنفيذ تدريب مكثف لزملائهم في الميدان على المحتوى الدراسي، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج التدريبي ووصول المعرفة والخبرات إلى جميع المعلمين المستهدفين على مستوى الجمهورية.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فتتضمن تنفيذ تدريبات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار المراجعة الشاملة والتأهيل النهائي للسادة المعلمين والموجهين، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة لتطبيق المناهج الدراسية المطورة ونظام البكالوريا المصرية مع بدء العام الدراسي.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني البكالوريا

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