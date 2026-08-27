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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم ويكلف بتلبية احتياجات المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى ديرب نجم المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى حيث بدأ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، واطلع على سجل دخول وخروج المترددين، حيث تبين استقبال ١٠٤ حالات حتى توقيت الزيارة، وحرص على الاستماع إلى عدد من المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم والاستماع إلى ملاحظاتهم.

وجّه المحافظ الدكتور أحمد مهدي عمار مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، بمراجعة سجلات الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام وتواجد الأطباء وأطقم التمريض والنوبتجيات في أماكن عملهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مؤكداً أن الانضباط داخل المنشآت الصحية ضرورة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

حرص المحافظ على تفقد صيدلية المستشفى، وأجرى حواراً مع الصيادلة للتأكد من توافر الأدوية ورصيد الأصناف من الأدوية، موجهاً بإجراء جرد دوري ومستمر للمخزون، والعمل على توفير كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة لسد احتياجات المرضى، مع سرعة صرف العلاج المطلوب للحالات المترددة دون تأخير.

هذا وقد شملت جولة المحافظ تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم ١٦ سريراً، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة الصحية للمرضي من جانب إدارة المستشفى حتي تمام الشفاء، مؤكداً أن التعامل الإنساني مع المرضى وطمأنتهم وتخفيف معاناتهم لا يقل أهمية عن تقديم العلاج اللازم لهم.

 كما تفقد محافظ الشرقية وحدة إذابة الجلطات الدماغية وقسم الأشعة، للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى خلال الإجازات والعطلات الرسمية وعلى مدار الساعة، مشدداً على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأي ظروف أو مواعيد إجازات.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتوجيه ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بسرعة رفع الإشغالات المخالفة بمحيط المستشفى، للقضاء على مظاهر الزحام وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة سيارات الإسعاف والمترددين، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمرضى وذويهم.

أكد المحافظ أن جولاته المفاجئة على المنشآت الخدمية ستتواصل بشكل مستمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية الجادة، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي ملاحظات أو أوجه قصور والعمل على معالجتها فوراً، مع المحاسبة الصارمة للمقصرين، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية ديرب نجم المركزي الخدمات الصحية الإستقبال والطوارئ

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