قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة
شقق بالإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية للشباب
متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره
محمود ناصف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري
قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
رابط تنسيق الأزهر 2026 .. تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يبدأ 1 سبتمبر
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سوريا تشهد أكبر حركة عودة طوعية
انخفاض 4 درجات .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بعد سحب 19 مليون بيضة في أمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يطمئن المصريين بشأن السالمونيلا
دخول الحمام مكلف.. حرب ترامب تشعل أسعار ورق التواليت في أمريكا
الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتحذر المصطافين من أمواج المتوسط
بعد نقله للمستشفى صباحا.. تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل أحدث سيارة لـ iCAUR العالمية بمدى 1000 كيلومتر

سيارة
سيارة
أحمد عبد القوى

أطلقت علامة iCAUR التابعة لمجموعة Chery طراز V27 الجديد، لتقدم سيارة من فئة REEV تجمع بين القيادة الكهربائية والقدرة على قطع مسافات طويلة دون القلق من نفاد الشحن.

وتعتمد السيارة على محركات كهربائية للدفع، بينما يعمل محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مولدًا للطاقة عند انخفاض مستوى البطارية، دون تولي قيادة السيارة مباشرة. وتوفر المنظومة مدى إجماليًا يقارب 1000 كيلومتر وفق دورة NEDC، عند اكتمال الشحن وامتلاء خزان الوقود.

وتأتي V27 بفئتين؛ Play بالدفع الخلفي بقوة 185 كيلوواط وعزم 300 نيوتن متر، وWild بالدفع الرباعي الذكي بقوة 335 كيلوواط وعزم 505 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية.

وتبلغ أبعاد السيارة 5045 مم طولًا و1976 مم عرضًا و1894 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2900 مم وصندوق أمتعة سعة 715 لترًا. وتتوفر ببطاريات سعة 20.47 أو 34.31 كيلوواط/ساعة، تدعم الشحن من 20% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

وتضم التجهيزات شاشة 15.4 بوصة، وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وكاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة ذكي، إلى جانب أنظمة للكبح التلقائي ومراقبة النقاط العمياء والمحافظة على المسار. وتحصل السيارة على ضمان لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، و8 سنوات للبطارية.

سيارة سرعة اداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

مشغولات ذهبية

5554 جنيها.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يحتفي بتجربة ريتشارد فورمان في إصدار عن المسرح الطليعي

مصطفى كامل

مصطفى كامل يجتمع بمجلس نقابة المهن الموسيقية قريبا

رامي جمال

رامي جمال يستعد لحفل غنائي في دبي سبتمبر المقبل

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد