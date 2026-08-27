تفاصيل أحدث سيارة لـ iCAUR العالمية بمدى 1000 كيلومتر

أطلقت علامة iCAUR التابعة لمجموعة Chery طراز V27 الجديد، لتقدم سيارة من فئة REEV تجمع بين القيادة الكهربائية والقدرة على قطع مسافات طويلة دون القلق من نفاد الشحن.

وتعتمد السيارة على محركات كهربائية للدفع، بينما يعمل محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مولدًا للطاقة عند انخفاض مستوى البطارية، دون تولي قيادة السيارة مباشرة. وتوفر المنظومة مدى إجماليًا يقارب 1000 كيلومتر وفق دورة NEDC، عند اكتمال الشحن وامتلاء خزان الوقود.

وتأتي V27 بفئتين؛ Play بالدفع الخلفي بقوة 185 كيلوواط وعزم 300 نيوتن متر، وWild بالدفع الرباعي الذكي بقوة 335 كيلوواط وعزم 505 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية.

وتبلغ أبعاد السيارة 5045 مم طولًا و1976 مم عرضًا و1894 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2900 مم وصندوق أمتعة سعة 715 لترًا. وتتوفر ببطاريات سعة 20.47 أو 34.31 كيلوواط/ساعة، تدعم الشحن من 20% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

وتضم التجهيزات شاشة 15.4 بوصة، وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وكاميرا رؤية محيطية، ومثبت سرعة ذكي، إلى جانب أنظمة للكبح التلقائي ومراقبة النقاط العمياء والمحافظة على المسار. وتحصل السيارة على ضمان لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، و8 سنوات للبطارية.