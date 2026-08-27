إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها في المهد.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين، وفرض سيادة القانون، ومنع أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات جديدة، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء الشرقية حملاتها الميدانية لرصد وإزالة التعديات والمخالفات، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف، بمساحة إجمالية تجاوزت 4185 مترا، إلى جانب إزالة تعد على أرض زراعية بمساحة 6 قراريط.

ففي مركز ومدينة بلبيس، تم إزالة سورين بالدبش الأبيض على مساحة إجمالية 270 مترا بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، بالإضافة إلى إزالة قواعد خرسانية على مساحة 100 متر بمنطقة الروضة الغربية التابعة للوحدة المحلية بغيتة.

كما تم إزالة حالتي تعد بالبناء على مساحة إجمالية بلغت 1070 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، شملت إزالة أعمدة خرسانية على مساحة 70 مترا بمنطقة بساتين الإسماعيلية، وفك وإزالة شدة خشبية لسملات معدة لإقامة هنجر على مساحة 1000 متر بمنطقة المهندسين العرب.

وشملت أعمال الإزالة ببلبيس أيضا التعامل مع تعد على أرض زراعية تمثل في تبوير الأرض ورفع التربة الزراعية على مساحة 6 قراريط بناحية الوحدة المحلية بكفر إبراهيم، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، تمت إزالة بنائين بالدبش الأبيض على مساحة إجمالية بلغت 350 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالملاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف محمد الأبا صيري رئيس المركز.

وفي ههيا، تم إزالة هنجر معدني على مساحة 300 متر بنطاق قرية صبيح التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تحت إشراف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز.

كما شهد مركز منيا القمح إزالة جمالون على مساحة 700 متر بنطاق قرية شلشلمون التابعة للوحدة المحلية بالشلشلمون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تحت إشراف السيد عبد الرازق رئيس المركز.

وفي فاقوس، تم فك وإزالة شدة خشبية لعدد من الأعمدة بدور خدمات بنطاق عزبة أبو خليل بالمنشية الجديدة، بالإضافة إلى فك وإزالة شدة خشبية لصب قواعد خرسانية في المهد على مساحة 100 متر بنطاق العوينات التابعة للوحدة المحلية بسوادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

وفي أولاد صقر، تم إزالة حالتي تعد بالبناء على مساحة إجمالية 120 مترا بنطاق عزبة الفقهاء التابعة للمدينة، شملت الأولى إزالة بناء بالطوب الأحمر على مساحة 50 مترا، والثانية إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة 70 مترا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي أبو كبير، تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 125 مترا بنطاق الوحدة المحلية بأولاد موسى. وشملت الحالة الأولى إزالة سورين بالدبش الأبيض يعوقان حركة السير على مساحة 25 مترا طوليا بنطاق قرية أولاد موسى، وفتح الشارع أمام حركة المواطنين، فيما تضمنت الحالة الثانية إزالة هنجر مخالف على مساحة 100 متر بنطاق أبو سليم وتمت الإزالات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس المركز.

وأكد محافظ الشرقية استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو الشروع في أعمال إنشائية مخالفة، مشددا على سرعة التعامل معها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.