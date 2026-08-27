محافظ الشرقية يلتقي 395 مواطنا خلال 34 لقاءً مباشرا

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن خدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيرا إلى أن حل مشكلات المواطنين يمثل جوهر العمل التنفيذي، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأوضح محافظ الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، مؤكدا استمرار التواصل المباشر من خلال اللقاءات الأسبوعية، والجولات الميدانية، ووسائل التواصل المختلفة.

وقال محافظ الشرقية إنه خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 27 أغسطس 2026، عقد 34 لقاءً مباشرا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، التقى خلالها 395 مواطنا من أبناء المحافظة، من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بمختلف المراكز والمدن والقرى.

وجاءت هذه اللقاءات بناءً على طلب المواطنين لعرض مشكلاتهم ومطالبهم على المحافظ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، بهدف بحث كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وشهدت اللقاءات توجيه عدد من الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين، من بينها توزيع عقود عمل على ذوي الهمم بالقطاع الخاص، وتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وبرامج الدعم للحالات المستحقة، عقب استكمال إجراءات التسجيل، إلى جانب صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية للأسر الأولى بالرعاية بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الاستجابات شملت أيضا منح الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم كوبونات لصرف المواد الغذائية مجانا من منافذ "أمان"، وتوفير علاج شهري على نفقة الدولة لبعض الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، فضلا عن توفير كراسي متحركة وأطراف صناعية لعدد من ذوي الهمم وتم توفير الأجهزة الكهربائية لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية بعد عقد قرانهن، وإعفاء الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراحل الدراسية من المصروفات الدراسية، وفقا للحالات والإجراءات المنظمة.

ولم تقتصر مطالب المواطنين على الحالات الفردية، حيث عرض بعض الأهالي عددا من المشكلات الجماعية التي تتعلق بالخدمات والمرافق، من بينها توصيل المرافق، وتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية، وإدخال الصرف الصحي إلى بعض القرى، ورفع ضغط مياه الشرب، وتمهيد عدد من الطرق.

وأكد المحافظ استمرار متابعة هذه المطالب مع الجهات التنفيذية المختصة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للإمكانات والإجراءات القانونية.

وأوضح محافظ الشرقية أن الديوان العام يتيح عدة آليات لاستقبال شكاوى المواطنين، تشمل مكتب خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية، ومبادرة "صوتك مسموع"، إلى جانب مبادرة "المواطن يسأل والمحافظ يستجيب".

وفي هذا الإطار، أطلق محافظ الشرقية مبادرة "المواطن يسأل والمحافظ يستجيب" في فبراير 2026، لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة رصد الشكاوى والاستغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل إلكترونيا لتحديد موعد للمقابلة خلال اللقاء الأسبوعي الذي يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع ويأتي ذلك بهدف تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على بحثها بحضور الجهات التنفيذية المعنية.

رابط التسجيل لتحديد موعد المقابلة:

https://forms.gle/Bq5Hmp51N1wNeFzx5