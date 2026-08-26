63 ألف طن منتجات غير صالحة.. غلق 403 منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واضاف أنه كثفت مديرية الصحة بالشرقية حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق إدارة مراقبة الأغذية نفذ حملات مكثفة خلال شهر يوليو، أسفرت عن المرور على 1438 منشأة غذائية، وغلق 403 منشآت مخالفة، إلى جانب تحرير 1257 محضر جنحة صحية.

كما أسفرت الحملات عن استخراج 3914 شهادة صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، وسحب 428 عينة من المنتجات الغذائية المتداولة، لفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وفي السياق ذاته، تمكنت الحملات من ضبط أكثر من 63 ألف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام أكثر من 12 ألف طن و1675 لترا من الأغذية المخالفة، وذلك وفقا للإجراءات الصحية والقانونية المتبعة.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية، مؤكدا أن الرقابة المستمرة تسهم في توفير غذاء آمن للمواطنين والحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.