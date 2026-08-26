تضامن الشرقية تسلم 12 جهاز تعويضي لذوى الهمم خلال شهر أغسطس

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لذوي الهمم بمحافظة الشرقية، أعلنت جمعية الأورمان تسليم (12) جهاز تعويضي وسماعة طبية على الحالات المستحقة من ذوي الهمم في مختلف مراكز وقرى المحافظة خلال شهر أغسطس الجاري.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن هذا النشاط يأتي ضمن حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات أمامهم لدمجهم بشكل كامل في المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية الأورمان يسهم بشكل مباشر في رفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والسماعات الطبية تم بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، للتأكد من استحقاق الحالات وتحديد الاحتياجات الطبية لكل حالة بدقة، مؤكداً أن الجمعية تولي قطاع الأجهزة التعويضية أهمية كبيرة لما له من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المستفيدين واستعادتهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف شعبان أن الجمعية تسعى جاهدة للتوسع في تقديم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية لتغطي أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم بكافة قرى ومراكز محافظة الشرقية، مؤكداً أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم الجهاز فحسب، بل تمتد لتوفير الدعم المادي والمعنوي الشامل الذي يتيح للمستفيدين القدرة على الحركة والانخراط الفعال في سوق العمل وحياتهم المجتمعية دون عوائق.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل تقديم الخدمات الطبية، والمساعدات الموسمية، ودعم مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.