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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حدادًا على ضحايا الدواويس.. الشرقية تلغي الفقرات الفنية في احتفالها بالعيد القومي

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية
محمد الطحاوي

استهل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة ، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داعياً المولي عز جل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد عادل المرسي رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

هنأ محافظ الشرقية، أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل ذكرى عزيزة نستحضر فيها تاريخ المحافظة العريق، ونستشرف  معها مستقبلا أكثر ازدهاراً وتنمية.

وأشار المحافظ ، إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام سيشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لإبراز حجم الإنجازات والمشروعات التي تحققت على أرض الشرقية في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية ، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، في الرابع من شهر سبتمبر القادم بما يليق بتلك المناسبة الوطنية.

هذا وقرر محافظ الشرقية إلغاء الفقرات الفنية والاستعراضية المصاحبة للاحتفال بالعيد القومي حدادًا، احترامًا لأرواح شهداء لقمة العيش من أبناء قريتي الملاك وبحر البقر وتقديرًا لمشاعر أسرهم وذويهم.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ الشرقية بالجهود المتميزة التي بذلتها مباحث التموين ومديريتي التموين والزراعة ورؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة المعنية والتي أسهمت في تحقيق محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، والذي تخطى توريد ٦٨٠ طن قمح ، وهو ما يعكس حجم الجهد والتنسيق والتعاون المبذول من أجل دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي والحفاظ على مقدرات الدولة ، مقدماً الشكر للقائمين على إنجاح موسم التوريد .

وفي لفتة تقديرية، كرّم محافظ الشرقية عدداً من العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة بلوغهم سن التقاعد، وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يجسد قيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وأسهموا بإخلاص في أداء رسالتهم بالمواقع التنفيذية المختلفة، مشيراً إلى أن ما قدموه يمثل نموذجاً يحتذى به في الالتزام والانتماء، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهم بفترة عملهم في خدمة المحافظة، ومتمنين لمحافظ الشرقية وأعضاء المجلس التنفيذي دوام التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المجلس التنفيذي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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