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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تستعد لاستقبال العام الدراسي بمعارض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المهمة الرئيسية لأعضاء المجلس التنفيذي هي تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات حقيقية لهم على أرض الواقع بشفافية ونزاهة تُساهم في الوصول لتحقيق رضاهم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وجه المحافظ كلاً من وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة الأزهرية بضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسي الجديد 2026/ 2027 م، بتكثيف المرور الميداني على المدارس والتأكد من إنتهاء أعمال الصيانة بها والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب والطالبات.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية لتطبيق  كافة إجراءات الأمن والسلامة والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية  ومراجعة أغطية وبالوعات الصرف داخل وخارج المدارس وخارجها وتركيب البوابات الحديدية بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنه لأبنائنا الطلاب.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه تم إطلاق مبادرة  "اغسل وصين معهدك"  لتنفيذ  أعمال الصيانة اللازمة للمعاهد الأزهرية  والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب مع إنطلاق العام الدراسي الجديد.

هذا وقد وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإجراء أعمال الدهانات اللازمة لأسوار المدارس لإضفاء لمسه حضارية أمام أبناءنا الطلاب والطالبات تزامناً مع العام الدراسي الجديد.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع الإشغالات وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس مع إزالة كافة أشكال الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد كافيتريات وكافيهات بمحيط المدارس، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب مؤكداً إجراء أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة المتواجدة بجوار المدارس حفاظاً على سلامة وأرواح أبناؤنا الطلاب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعه الإنتهاء من إقامة المعارض (اهلاً مدارس) بجميع المدن مع اختيار أماكن لائقة ومناسبة لإقامتها  تيسيراً علي المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة لمستلزمات المدارس علي أن يتم افتتاحها في أول سبتمبر المقبل.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والرائدات الريفيات لبدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9  أشهر وحتى 10 سنوات من حيث (توفير أماكن مناسبة لفرق التطعيم حملات توية - حشد القيادات المحلية والمجتمعية للمشاركه في التوعية وازاله إى معوقات).

الشرقية محافظ الشرقية المجلس التنفيذي آمال وطموحات المواطنين

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