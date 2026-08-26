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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تعطيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غداً بسبب إجازة المولد النبوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تعطيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 غداً الخميس بسبب إجازة المولد النبوي الشريف التي أقرها رئيس الوزراء

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعطيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 غداً الخميس بسبب إجازة المولد النبوي الشريف التي أقرها رئيس الوزراء

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه يحب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فإن  إجازة المولد النبوي الشريف تسري غداً تسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام،  مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

من المقرر بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، أن يؤدي غدا الخميس 27 أغسطس طلاب النظام الجديد امتحان الفيزياء لطلاب علمي ، و التاريخ لطلاب أدبي

ما يؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني غداً الخميس 27 أغسطس ، امتحان الفيزياء لطلاب علمي والتاريخ طلاب أدبي

ويؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين ، في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني غداً الخميس 27 أغسطس امتحان الجغرافيا الورقة الأولى

اجازة المولد النبوي الشريف

جدير بالذكر أنه قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس ۲۷ من شهر أغسطس عام ۲۰۲٦ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء ٢٥ من شهر أغسطس عام ۲۰۲٦ الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ١٤٤٨ هجرية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 امتحانات الدور الثاني امتحانات وزارة التربية والتعليم

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