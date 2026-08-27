راحت المستشفى.. ضبط عامل تعدى على زوجة شقيقه بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحبة الحساب من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل مسكنها، وإحداث إصابتها بالشرقية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضى، تلقى مركز شرطة أبو حماد بالشرقية بلاغا من القائمة على النشر، وهي ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل مسكنها، محدثاً إصابتها المنوه عنها، لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





