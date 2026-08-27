الغربية: حبس إسلام كارليتو بتهمه تسجيل مكالمات سيدات وابتزازهن بطنطا

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة ارتكاب المدعو إسلام كارليتو بلوجر لمخالفة قانونية واتهامه بتسجيل مكالمات سيدات وإبتزازهن على السوشيال ميديا.

قرار عاجل من النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم المذكور 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من أخذ أقوال المبلغين وعرض التسجيلات علي الجهات الفنية .

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانع محتوى بالتحصل على بعض المعلومات الخاصة بعدد من المواطنين ويقوم بالتواصل معهم هاتفياً وتسجيل المكالمات ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي دون إرادة المتواصلين معه وبصورة تشهيريه مبتذلة بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي دون الاكتراث بالمتواصلين معه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.