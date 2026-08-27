برلماني: عرض إنجازات الدولة أمام المواطنين يعكس حرص القيادة على الشفافية

أشاد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح الوقوف بصورة متكاملة على حجم الجهود المبذولة، وحجم الإنفاق والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.

تنفيذ مشروعات قومية وإنجازات

وقال الجهمي إن الدولة المصرية شهدت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ مشروعات قومية وإنجازات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن عرض هذه الجهود أمام المواطنين يمثل خطوة مهمة لتعريف الرأي العام بما تم إنجازه، وفتح المجال أمام النقاش الموضوعي حول ما تحقق والتحديات التي لا تزال قائمة.

وأضاف الجهمي: «أؤيد دعوة الرئيس للحكومة والمثقفين والمفكرين والمتخصصين وكل المهتمين بالشأن المصري إلى تناول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية بكل شفافية ومصداقية، وإتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعات والخبراء لعرض رؤيتهم وتقييم المشروعات والتحديات».

وأشار إلى أن المؤتمر المرتقب يمكن أن يمثل فرصة حقيقية للحوار بين الدولة والمواطنين، مطالبًا بأن يتم طرح مختلف الملفات بصورة تفصيلية، وإتاحة مساحة زمنية كافية لمناقشة الإنجازات والمشروعات والتحديات، بما يضمن وصول صورة واضحة للرأي العام.

الشفافية والمصارحة أساس بناء الثقة

وشدد النائب أحمد فاروق الجهمي على أن الشفافية والمصارحة تمثلان أساسًا لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدًا أن حق المواطنين هو معرفة ما تم إنجازه، وحجم ما تم إنفاقه، والنتائج التي تحققت، إلى جانب التعرف على التحديات والملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.