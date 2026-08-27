نائب يطالب بتسهيلات لأبناء المصريين بالخارج للالتحاق بالجامعات

طالب النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة وضع حزمة من التيسيرات والتسهيلات أمام أبناء المصريين بالخارج الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يضمن سرعة إجراءات القبول وتوحيد المسارات وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء الأوراق.

دعم أبناء المصريين بالخارج

وشدد النائب، على أهمية الاستفادة من ارتباط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وتشجيعهم على استكمال دراستهم داخل مصر.

وأوضح التلواني، أن دعم أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات المصرية يمثل امتداداً مهماً لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، مطالباً بأن تتضمن التيسيرات إجراءات واضحة ومرنة تتناسب مع طبيعة ظروفهم، إلى جانب التوسع في التعريف بالبرامج والتخصصات المتاحة في مختلف الجامعات المصرية.

وفي ذات السياق، أشاد إسلام التلواني، بمبادرة «ادرس في مصر»، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في ظل امتلاك الدولة أنماطاً تعليمية متنوعة تشمل الجامعات الحكومية، الخاصة، الأهلية والدولية، بما يتيح للطلاب الوافدين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وتخصصاتهم المختلفة.

جذب الطلاب الوافدين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة لا تقتصر أهميتها على جذب الطلاب الوافدين، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حصيلة دولارية، فضلاً عن الترويج لمصر وقدراتها التعليمية والثقافية، وتعزيز قوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار التلواني، إلى أن التوسع في استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم يعزز التواصل بين الشعوب ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مؤكداً أن تطوير منظومة «ادرس في مصر» وتسويقها عالمياً يمثلان استثماراً طويل الأمد في التعليم والاقتصاد والقوة الناعمة المصرية.