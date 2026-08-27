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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل قوى عاملة النواب: التكنولوجيا الحديثة لدى أجهزة الأمن حققت العدالة الناجزة

التكنولوجيا
التكنولوجيا
رحمة سمير

أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتحرك الأمني السريع لوزارة الداخلية في مواجهة الجريمة وضبط صناع المحتوى الخادش للحياء على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الاستعانة بالنظم التكنولوجية الحديثة أسهمت في تحقيق العدالة الناجزة وصون القيم الأسرية والأمن العام.

وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن التوثيق لنشر لحظات ضبط الخارجين عن القانون والبلطجية يُعزز ثقة المواطنين في أجهزة الشرطة ويزيد الوعي بضرورة عدم التنازل عن حقوقهم، مؤكدًا على تفعيل القانون بحزم ضد أي محتوى يسيء للآداب العامة أو يتضمن تجاوزات على منصات مثل "تيك توك"، لحماية حياء الأسرة المصرية.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى مواكبة الأجهزة الأمنية للأساليب الحديثة في تتبع الجرائم والاستجابة الفورية للبلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة خلال ساعات قليلة، مطالبًا بزيادة الكوادر البشرية والمعدات التقنية لقطاعات حيوية مثل المرور والحماية المدنية لضمان أعلى مستويات الأداء، فضلًا عن ضرورة تكثيف الانتشار الميداني للحد من الظواهر الخطرة بالشارع، وفي مقدمتها القيادة عكس الاتجاه.

وأشار إلى ضرورة إبراز التطوير الملموس في أداء وزارة الداخلية والدفع نحو استمراره، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنظام العام.

التكنولوجيا القيم الأسرية العدالة أجهزة وكيل قوى عاملة النواب

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