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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن اتفاقات جديدة لخفض أسعار الأدوية مع شركات للتكنولوجيا الحيوية

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية
أ ش أ

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم /الإثنين/ المقبل، الإعلان عن جولة جديدة من اتفاقات خفض أسعار الأدوية مع شركات متوسطة الحجم في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

ووفقًا لما أوردته وكالة «بلومبرج»، نقلًا عن مصادر مطلعة، ستتضمن الاتفاقات تقديم الشركات خصومات على أدوية تُصرف للمرضى الخارجيين ضمن برنامج «ميديكيد» الحكومي؛ بما يضمن تقارب الأسعار التي تدفعها برامج الرعاية الصحية في الولايات مع الأسعار التي تفرضها الشركات نفسها في دول أخرى.

ويعد "ميديكيد"برنامج حكومي فيدرالي في الولايات المتحدة يوفر تغطية وتأمينًا صحيًا للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمحدود

ولم تحدد التقارير أسماء شركات الأدوية المشاركة في الاتفاقات الجديدة، وكانت إدارة ترامب قد توصلت حتى الآن إلى اتفاقات طوعية مع 17 شركة أدوية لخفض أسعار الأدوية لصالح برنامج «ميديكيد» والمستهلكين الذين يدفعون نقدًا، ومن بينها «فايزر» و«إيلي ليلي» و«أمجِن».

تأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط يمارسها ترامب على شركات الأدوية لخفض الأسعار في السوق الأمريكية، التي يدفع فيها المرضى أسعارًا للأدوية الموصوفة تفوق بفارق كبير ما يدفعه المرضى في الدول المتقدمة الأخرى، إذ تصل في بعض الحالات إلى نحو ثلاثة أمثال الأسعار الخارجية.

وشملت الاتفاقات السابقة خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن من فئة «GLP-1»، إلى جانب توسيع تغطية «ميديكير» لعلاجات السمنة.

وقالت الإدارة الأمريكية في مايو الماضي إن اتفاقات تسعير الأدوية من المتوقع أن تحقق وفورات للحكومتين الاتحادية وحكومات الولايات بقيمة 64.3 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الأدوية شركات التكنولوجيا الحيوية أدوية

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