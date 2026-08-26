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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الفرح باظ.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب حفل زفاف بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإلقاء الكراسى على بعضهم بأحد الشوارع بالجيزة .
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 13 / أغسط الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص)، وطرف ثان: (شخصين وسيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول قيام الطرف الأول بإقامة حفل زفاف نجل أحدهم ووضع كراسى أمام المنزل الخاص بالطرف الثانى وإعتراضهم على ذلك ، فقاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وإلقاء الكراسى .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الكراسى الجيزة

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