قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
تستاهلي الحب كله.. نورهان تهنئ هبة مجدي وتشكر الرئيس السيسي على اللفتة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعا متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا وذلك على مدار اليومين الماضيين، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

ويترقب المستثمرون  بيانات أمريكية التضخم في الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم  الخميس 

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الخميس على مستوى جميع الأعيرة الذهبية،

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4597  دولارات الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5554 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6480 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7406 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 51.840 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

اسامة كمال

مجلس الأعمال المصري الصيني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة

حسام الخولي

حسام الخولي: تأجيل الإصلاح الاقتصادي لسنوات جعل الحلول أكثر صعوبة.. واستقرار الدولة له تكلفة

ذهب

تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ 7406

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد