محمد رمضان ودبل زوكش وساكي يجتمعون في «باكو».. تفاصيل

يستعد النجم محمد رمضان وثنائي الراب دبل زوكش والرابر الإيطالي ساكي Sacky لطرح فيديو كليب أغنيتهم الجديدة «باكو» اليوم ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى، ضمن ألبوم دبل زوكش المرتقب «مرسيدس».

وصُوّر الكليب في مدينة السلام بالقاهرة، وسط أجواء مستوحاة من الشارع المصري والطابع الشعبي، مع رؤية بصرية مختلفة تتناسب مع طبيعة الأغنية، ويأتي بتوقيع المخرج خالد برجونا.

وتجمع «باكو» بين بصمات الفنانين الثلاثة، حيث كتب كل منهم الجزء الخاص به، بينما تولى «الكاب» التوزيع الموسيقي، في عمل يمزج بين الراب والروح الشعبية.

وتأتي الأغنية ضمن ألبوم «مرسيدس» الذي يضم 8 أغنيات، ويطرحها دبل زوكش تباعًا خلال الفترة المقبلة، بعد إطلاق «حارة» بالتعاون مع الرابر أوني.