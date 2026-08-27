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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة

تشيلسي
تشيلسي
رباب الهواري

تقام اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وسط منافسة قوية على الملاعب الأوروبية والمصرية.

وتتجه الأنظار إلى الدوري الإسباني، حيث يلتقي برشلونة، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، مع أتلتيك بيلباو في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من المسابقة، بينما تشهد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواجهة بين تشيلسي ولوتون تاون.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يلتقي سيلتا فيجو مع أوساسونا في التاسعة والنصف مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية.

وفي العاشرة مساءً، يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي ضد لوتون تاون في التاسعة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة.

فولهام ضد ويمبلدون في العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الرابعة.

مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

تشهد التصفيات عدة مواجهات قوية، أبرزها كاونو زالجيريس أمام بشكتاش، وسالزبورج ضد ميالبي، وفيكتوريا بلزن أمام النجم الأحمر، وجميعها في الثامنة مساءً.

وفي التاسعة مساءً يلتقي أي جي إف مع بنفيكا، بينما يلعب أندرلخت مع كايرات ألماتي في التاسعة والنصف، وفي التوقيت ذاته يواجه فرينكفاروسي فريق طرابزون سبور.

مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي

تبدأ المواجهات بمباراتي فرايبورج أمام ماذرويل وموناكو ضد جورنيك زابرزي في السابعة و45 دقيقة مساءً.

وفي الثامنة مساءً يلتقي كوبنهاجن مع إنتر توركو، ثم يلعب أياكس أمام سيون وسانت جالين ضد نوردشيلاند في التاسعة مساءً.

وفي التاسعة والنصف يواجه أوستريا فيينا فريق سبورتينج براجا، ويلتقي برايتون مع ترومسو، بينما تقام مباراة بارتيزان بلجراد وخيتافي في العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

يواجه مودرن سبورت فريق غزل المحلة في الخامسة مساءً، عبر قناة أون سبورت بلس.

وفي الثامنة مساءً يلتقي المقاولون العرب مع المصري عبر قناة أون سبورت الأولى، بينما يواجه بيراميدز نظيره أبو قير للأسمدة عبر قناة أون سبورت ماكس.


 

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