أحمد حاتم يخطف الأنظار من المسجد النبوي بصورة روحانية

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره صورة جديدة من رحلته في الأراضي المقدسة، ظهر خلالها أمام المسجد النبوي الشريف، في أجواء روحانية لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه.



وأرفق أحمد حاتم الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «الحمدلله»، معبرا عن سعادته بوجوده في رحاب المسجد النبوي.

أخر أعمال احمد حاتم



علي الجانب الاخر كشفت الجهة المنتجة لفيلم «ريد فلاج» عن البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية المصرية يوم 9 سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم بين أحمد حاتم وجميلة عوض في بطولة جديدة تحمل طابعًا كوميديًا.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.