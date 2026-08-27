قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك
محللة سياسية: إسرائيل استخدمت الحرب مع إيران للتشتيت عن ما يحدث في غزة والضفة
توجيهات رئاسية شاملة تؤكد انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري
بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة
مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل
مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة
حريق على متن ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
فيديوهات بملابس خادشة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى في الدقهلية
«الأرصاد» تعلن خريطة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة ورذاذ خفيف بالقاهرة
بلومبرج: الولايات المتحدة أحرزت بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حاتم يخطف الأنظار من المسجد النبوي بصورة روحانية

احمد حاتم
احمد حاتم
ميرنا محمود

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره صورة جديدة من رحلته في الأراضي المقدسة، ظهر خلالها أمام المسجد النبوي الشريف، في أجواء روحانية لاقت تفاعلا واسعا من متابعيه.


وأرفق أحمد حاتم الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «الحمدلله»، معبرا عن سعادته بوجوده في رحاب المسجد النبوي.

أخر أعمال احمد حاتم 


علي الجانب الاخر كشفت الجهة المنتجة لفيلم «ريد فلاج» عن البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية المصرية يوم 9 سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم بين أحمد حاتم وجميلة عوض في بطولة جديدة تحمل طابعًا كوميديًا.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

احمد حاتم احمد حاتم من العمره اعمال احمد حاتم أخبار احمد حاتم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

البنك المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة

بالأسود القصير.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

إم جي 07 الجديدة تدخل المنافسة في الصين بمدى يصل إلى 845 كيلومتر

MG 07
MG 07
MG 07

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد