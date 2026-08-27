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بعد أزمة السالمونيلا بأمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يوجه رسالة طمأنة للمصريين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أزمة السالمونيلا بأمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يوجه رسالة طمأنة للمصريين

دواجن
دواجن
محمود زيدان

تشهد الولايات المتحدة أزمة صحية واسعة بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) رفع خطورة سحب أكثر من 19 مليون بيضة إلى الدرجة الأولى، وهي الأعلى خطورة، بسبب تفشي بكتيريا السالمونيلا.

ووسط هذه المخاوف، وجه الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رسالة طمأنة للمصريين بتمتع المنتجات الداجنة والبيض في السوق المصرية بأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية وخلوها تماماً من السالمونيلا.

وأوضح «الزيني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما شهدته بعض الدول كالولايات المتحدة وإنجلترا من إصابات بميكروب «السالمونيلا» يعود بالأساس إلى استخدام إضافات ومصادر حيوانية في أعلاف الدواجن لديهم، لافتًا إلى أن هذا أمر مسموح به في تلك الدول على عكس المعايير الصارمة المطبقة في مصر.

وأشار «الزيني» إلى أن مصر تعتمد منذ عشرات السنين على صناعة أعلاف نباتية بنسبة 100% خالية تماماً من أي مكونات أو مصادر حيوانية، مما يمنع الأسباب الرئيسية لتكون وانتشار ميكروب السالمونيلا المتأتي من التلوث الحيواني. 

وأكد أن البكتيريا بوجه عام تتميز بضعف مقاومتها للحرارة كونها تموت عند التعرض لدرجات حرارة متوسطة أثناء الطهي، فضلاً عن أن أعراض التسمم بالسالمونيلا تكون واضحة وفورية على شكل قيء وإسهال، وهو ما لم تسجله المزارع المصرية طوال عقود بفضل منظومة التغذية الآمنة.

ثروت الزيني أخبار توك شو اتحاد الدواجن أخبار وتقارير السالمونيلا

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