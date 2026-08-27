إم جي 07 الجديدة تدخل المنافسة في الصين بمدى يصل إلى 845 كيلومتر

كشفت شركة إم جي رسميا عن سيارتها السيدان الجديدة MG 07 خلال معرض تشنغدو للسيارات 2026، لتنافس بقوة في سوق السيدان المتوسطة بالصين، مع توفير نسخ كهربائية بالكامل وأخرى هجينة قابلة للشحن، إلى جانب حزمة متطورة من تقنيات القيادة والراحة.

وتطرح السيارة في 7 فئات بأسعار تتراوح بين 108,900 و159,900 يوان صيني، فيما تبدأ عمليات تسليم النسخ الكهربائية ذات مدى 650 كيلومتر بنهاية أغسطس، على أن تصل الفئات صاحبة مدى 845 كيلومتر في أكتوبر المقبل.

وتتميز MG 07 بتصميم رياضي يتضمن شريط إضاءة أمامي ممتد بعرض السيارة، ومصابيح نحيفة، ومقابض أبواب شبه مخفية، وأبواب دون إطارات، إلى جانب جناح خلفي كهربائي قابل للضبط بخمس وضعيات، وتبلغ أبعاد السيارة 4,886 مم طولا، و1,900 مم عرضا، و1,478 مم ارتفاعا، مع قاعدة عجلات بطول 2,825 مم.

وفي المقصورة، تحصل السيارة على شاشة وسطية عائمة قياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، ومعالج كوالكوم 8295P، ونظام Inspiration OS، بالإضافة إلى مقعد سائق كهربائي مزود بالتدفئة والتهوية، ومقعد أمامي للراكب بوضعية انعدام الجاذبية، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي يضم 21 مكبرا.

وتضم تجهيزات القيادة الذكية مستشعر LiDAR وحلول Momenta R7 وشريحة X7، إلى جانب نظام تعليق كهرومغناطيسي نشط mCDC لتحسين استجابة السيارة لظروف الطريق.

وتعتمد النسخ الكهربائية على بنية 800 فولت ومحرك كهربائي أمامي، بقوة تبدأ من 236 حصانا وتصل إلى 315 حصانا، مع بطاريات بسعات 67 و91 كيلوواط/ساعة، ومدى كهربائي يتراوح بين 610 و845 كيلومترا وفق معيار CLTC.

كما تتوفر MG 07 بنسخة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر بقوة 110 أحصنة ومحرك كهربائي بقوة 204 أحصنة، وتوفر مدى كهربائيا يصل إلى 245 كيلومترا، بينما يبلغ مدى القيادة الإجمالي نحو 1,745 كيلومترا، مع استهلاك معلن يبلغ 2.91 لتر لكل 100 كيلومتر عند انخفاض شحن البطارية.

وتعكس MG 07 توجه متزايد في السوق الصينية نحو تقديم سيارات تجمع بين الأسعار التنافسية والتقنيات المتقدمة، خصوصا أن السيارة تجمع بين المدى الطويل، والأنظمة الذكية، وبنية الشحن السريع، وتجهيزات كانت تقتصر سابقا على فئات أعلى سعرا.