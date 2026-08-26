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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للمونتاج الطويل.. إنستجرام يطلق ميزة ذكية لتحرير الريلز تلقائيا

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم المسودة الأولى First Draft، والتي تهدف إلى تبسيط واحدة من أكثر مراحل إعداد مقاطع الريلز إزعاجا، من خلال إنشاء نسخة أولية من الفيديو تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراء جميع عمليات المونتاج يدويا.

وبحسب إعلان نشرته الشركة عبر منصة ثريدز، تعمل الميزة على تحليل مقاطع الفيديو التي يختارها المستخدم، ثم تقص الأجزاء غير الضرورية وتزيل فترات التوقف، قبل تجميع أفضل اللحظات في مقطع أولي يمكن للمستخدم تعديله وتحسينه.

وتقول إنستجرام إن العملية يمكن أن تنتج نسخة أولية من الفيديو خلال أقل من 10 ثوان، ما قد يوفر على صناع المحتوى وقتا كبيرا في التحرير، كما يجعل إنشاء مقاطع الفيديو أسهل للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في برامج المونتاج.

وبدلا من مراجعة كل مقطع وقصه بشكل منفصل، يستطيع المستخدم البدء من نسخة مجمعة تلقائيا ثم إجراء التعديلات النهائية عليها.

إنستجرام

الميزة تصل أولا إلى آيفون


ستتوفر ميزة “المسودة الأولى” في البداية على أجهزة آيفون، ويمكن الوصول إليها مباشرة من كاميرا إنستجرام أثناء التسجيل، أو من معرض الريلز بعد اختيار عدة مقاطع فيديو.

ورغم أن الميزة ليست جديدة تماما من الناحية التقنية، فإن أدوات تحرير تلقائي مشابهة متاحة بالفعل في خدمات مثل Adobe Firefly وCapCut، لكن دمج هذه الوظيفة مباشرة داخل تطبيق إنستجرام قد يقلل حاجة المستخدمين إلى نقل مقاطع الفيديو إلى تطبيقات تحرير خارجية.

سلسلة أدوات جديدة لصناع المحتوى


وتأتي ميزة “المسودة الأولى” ضمن مجموعة من الأدوات التي أضافها إنستجرام لصناع المحتوى خلال العام الجاري، من بينها ميزة استبدال الصوت التي تتيح استبدال الموسيقى في منشورات وصور متحركة منشورة على المنصة دون الحاجة إلى حذفها وإعادة رفعها.

كما تعمل الشركة على تطوير مساعد ذكاء اصطناعي جديد داخل تطبيق تحرير الفيديو Edits.

وتختبر إنستجرام أيضا ميزة Series التي تتيح لصناع المحتوى تجميع مقاطع الريلز المرتبطة ببعضها، بحيث يمكن للمشاهدين متابعتها بترتيب محدد، ما قد يحول مقاطع الفيديو القصيرة المنفصلة إلى محتوى أكثر تنظيما وترابطا.

الإعلان يتزامن مع محاكمة ضد ميتا

وجاء الإعلان عن ميزة “المسودة الأولى”  في اليوم نفسه الذي يتوقع فيه أن يدلي آدم موسيري، رئيس إنستجرام، بشهادته في محاكمة بارزة تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتهم الدعوى شركة ميتا بتصميم إنستجرام وفيسبوك بطريقة شجعت الأطفال على الاستخدام القهري للمنصتين، مع عدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة الأضرار المحتملة، وتنفي ميتا هذه الاتهامات.

إنستجرام تحرير الفيديو المسودة الأولى

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