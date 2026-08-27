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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمينات تعليقا على واقعة الموظفة: اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
عبدالوكيل أبو القاسم

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرصها الكامل على تقديم خدماتها للمواطنين في إطار من الاحترام والالتزام بأعلى معايير التعامل، بما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم وخدماتهم التأمينية بسهولة ويسر، وتعزيز الثقة في منظومة العمل التأميني.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الواقعة المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد  الواقعة فور نشرها حيث تم احالتها للتحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

اتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة

وانتهت التحقيقات إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم عن الواقعة، كلٌ وفقًا لمسؤوليته، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي عمليات تصوير تتم داخل مقارها المنتشرة على مستوى الجمهورية “دون إذن مسبق”، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على انتظام العمل وحقوق المواطنين والعاملين على حد سواء.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن أنها لم ولن تسمح بأي تجاوز أو إساءة في التعامل مع المواطنين أو المساس بكرامتهم وان أي مخالفة لتعليمات حسن معاملة الجمهور أو القواعد المنظمة للعمل ستواجه بحسم وفقا للإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل مقار الهيئة، ويحافظ على حقوق وكرامة المواطنين، وبما يرتقي بمستوى الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قررت إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل وإحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية تعديها باللفظ والإشارات الخادشة على أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة.

وجاء القرار قبل انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من رئيس الهيئة اللواء جمال عوض بعدم التهاون مع أي تجاوز يمس كرامة المواطنين، والإصرار على تطبيق أعلى معايير الانضباط والمهنية داخل كافة المقرات التأمينية.

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