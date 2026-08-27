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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء إيمانية.. محافظ الإسكندرية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد أحمد يحيى باشا بمنطقة بزيزينيا، عقب أداء صلاة المغرب، وسط أجواء إيمانية وروحانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخء ماهر عبد الجواد إبراهيم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، وعدد من قيادات وأئمة مديرية الأوقاف.

وفي كلمته خلال الاحتفال، تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى أهالي الإسكندرية وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

وأكد المحافظ أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة جليلة لاستحضار السيرة العطرة للنبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، وما تزخر به من قيم إنسانية وأخلاقية رفيعة، وفي مقدمتها الرحمة والمحبة والسلام والتسامح والعفو، مشيرًا إلى أن الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم يجب ألا يقتصر على المناسبات الدينية، وإنما ينعكس على سلوكنا اليومي وتعاملاتنا، بما يعزز التراحم والتكاتف وخدمة المجتمع.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ الإسكندرية المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والرفعة والتقدم، وأن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والسلام والبركات.

ومن جانبه، ألقى الدكتور محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، كلمة تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية العطرة، وما تحمله ذكرى المولد النبوي الشريف من قيم سامية ومعانٍ إنسانية رفيعة، مؤكدًا أهمية الاقتداء بأخلاق النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، وترجمة هذه القيم إلى سلوك عملي في حياتنا اليومية، بما يعزز المحبة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وتضمن برنامج الاحتفال افتتاحه بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ومحاضرات دينية تناولت جوانب من السيرة النبوية الشريفة، وما تضمنته من مواقف ودروس تؤكد قيم الرحمة والتسامح وحسن الخلق والعمل الصالح.

واختُتمت فعاليات الاحتفال بفقرة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ جمال الباجوري، وسط أجواء روحانية وإيمانية، احتفاءً بذكرى مولد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

الإسكندرية أوقاف المولد النبوي احتفالية مديرية الأوقاف

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