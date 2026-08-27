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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل البدء.. مشروع سيارة بوجاتي‏ الصينية المقلدة ‏ينهار قبل طرح أول سيارة للبيع

Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition
كريم عاطف

انتهت مغامرة شركة صينية متخصصة في الأجهزة المنزلية داخل صناعة السيارات قبل أن تتمكن من بيع سيارة واحدة، بعدما قررت Dream Technology التخلي عن مشروعها للسيارات وإغلاق قطاع المركبات، في ضربة قوية لطموحاتها في منافسة شركات السيارات الخارقة العالمية.

وكانت الشركة قد بدأت تطوير مشروعها المعروف باسم Starry Sky في أغسطس 2025، قبل أن تستعرض خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 نموذج أولي حمل اسم Nebula Next 01 Jet Edition، وقدمت من خلاله رؤية طموحة لسيارة فائقة الأداء.

وزعمت الشركة انذاك أن النموذج قادر على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 0.9 ثانية فقط، في محاولة لتقديم أداء يتجاوز بعض السيارات الخارقة الشهيرة، كما كشفت عن تقنيات متقدمة تضمنت بطارية صلبة عالية الكثافة تصل إلى 450 واط/ساعة لكل كيلوجرام، إلى جانب منظومة استشعار تعتمد على تقنية LiDAR.

لكن الطموحات الكبيرة لم تتحول إلى منتج تجاري، إذ انتهى المشروع بالتصفية وإلغاء خطط إنتاج السيارات، وسط تقليص حاد للعمالة المخصصة لهذا النشاط.

وتراجع عدد العاملين في قطاع السيارات من نحو 1000 موظف إلى بضع عشرات فقط، تتركز مهمتهم في التعامل مع إجراءات التصفية وتسوية الالتزامات والديون المرتبطة بالمشروع.

وبعد إنهاء تجربة السيارات، قررت الشركة العودة إلى نشاطها الأساسي، والتركيز على تصنيع المكانس الكهربائية، وروبوتات التنظيف، وجزازات العشب، وهي المجالات التي تمتلك فيها خبرة ونشاط تجاري قائم.

وتكشف تجربة Dream Technology عن صعوبة دخول شركات التكنولوجيا والأجهزة المنزلية إلى صناعة السيارات، خاصة في قطاع السيارات الخارقة، الذي يتطلب استثمارات ضخمة وسلاسل توريد معقدة واختبارات طويلة قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري، مهما كانت المواصفات المعلنة للنماذج الأولية طموحة.

Dream Technology شركة صينية الأجهزة المنزلية السيارات الخارقة Starry Sky Nebula Next 01 Jet Edition

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Nebula Next 01 Jet Edition
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