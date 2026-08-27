بعد إمام عاشور.. مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد مروان عطية خلال جلسة جمعته مساء اليوم مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتمديد.

وشهدت عملية تمديد تعاقد مروان عطية تنسيقًا كاملًا بين قطاع التعاقدات وإدارة الكرة بالنادي، بقيادة الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، من أجل إنهاء الملف بصورة رسمية، والحفاظ على أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر، إلى جانب تأمين مستقبلهم مع النادي لفترات طويلة.

من جانبه، أبدى مروان عطية سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030، مؤكدًا اعتزازه بمواصلة مسيرته داخل النادي، ورغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

ويأمل اللاعب في مواصلة تقديم المستويات المميزة مع الأهلي، والمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب، خاصة في ظل المنافسات المحلية والقارية التي يخوضها الفريق.

ويعد مروان عطية من العناصر المهمة في خط وسط الأهلي، ونجح خلال الفترة الماضية في حجز مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني، بفضل مستواه وقدرته على أداء الأدوار الدفاعية وبناء اللعب.

ويمنح تمديد عقد اللاعب حتى 2030 إدارة الأهلي مزيدًا من الاستقرار فيما يتعلق بقائمة الفريق، كما يؤكد رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم التفريط فيها خلال الفترة المقبلة.



