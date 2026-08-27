أمير هشام: إدارة الكرة بالأهلي تستحق الإشادة بسبب تمسكها بسقف الرواتب

أشاد الإعلامي أمير هشام، بموقف إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، والمشرفان على قطاع الكرة بالنادي، في مف تمديد عقود اللاعبين، والتي بدأت بشكل رسمي بالحصول على توقيع إمام عاشور.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: إدارة الكرة بالأهلي تعاملت بشكل رائع جدًا في إعادة الأمور لنصابها الصحيح فيما يخص قيمة عقود اللاعبين، وتمت الموافقة على رحيل محمود حسن تريزيجيه وهو كان أحد نجوم الموسم الماضي، لكن كان غرض النادي واضحًا في وضع سقف مُحدد للرواتب.

وأضاف: الأهلي كان متمسكًا للغاية بملف سقف الرواتب، وقدم نفس العروض لكل اللاعبين، وتم حسم ملف إمام عاشور، وفي الطريق مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وخلال ساعات أو أيام قليلة سيتم اغلاق الملف نهائيًا.

وأكد أمير هشام، أن إدارة الكرة بالأهلي تستحق الإشادة على التمسك بموقفها تجاه عقود اللاعبين، خاصة أن هذا الملف كان الشغل الشاغل لمسئولي النادي مؤخرًا.

وأشار إلى أن إمام عاشور قام بتمديد تعاقده وفقًا لسقف الرواتب بعدما تمسك النادي بتطبيق الاستراتيجية الخاصة بالعقود الجديدة.