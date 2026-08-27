السفير المغربي بالقاهرة يستقبل الحسين عموتة بعد توليه قيادة الأهلي

استقبل محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بمقر السفارة المغربية في العاصمة المصرية، في إطار الترحيب بالمدرب المغربي بعد توليه مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحرص السفير المغربي على تهنئة الحسين عموتة بمناسبة توليه المسؤولية الفنية للنادي الأهلي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة، وتحقيق النتائج المرجوة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حجم المنافسات والاستحقاقات التي تنتظر القلعة الحمراء.

وأعرب محمد آيت وعلي عن تمنياته للحسين عموتة بمسيرة ناجحة مع الأهلي، مؤكدًا أهمية المرحلة الجديدة في مسيرة المدير الفني المغربي، الذي يخوض تجربة مختلفة داخل أحد أكبر الأندية المصرية والأفريقية.

ويأتي استقبال السفير المغربي لعموتة في أعقاب تولي الأخير القيادة الفنية للأهلي، حيث يستعد المدرب لبدء مهمته بشكل رسمي، والعمل على وضع خطته الفنية للفريق، إلى جانب التعرف بصورة أكبر على عناصر القائمة والاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة المغربية بالقاهرة عبر منصة «إكس» صورة جمعت محمد آيت وعلي، السفير المغربي لدى القاهرة، مع الحسين عموتة، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.

ويحظى عموتة بخبرة كبيرة في مجال التدريب، وسبق له خوض العديد من التجارب على مستوى الأندية والمنتخبات، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى الاستعانة بخدماته لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويأمل مسؤولو الأهلي أن ينجح المدرب المغربي في تحقيق الاستقرار الفني، وقيادة الفريق للمنافسة بقوة على مختلف البطولات، في ظل الطموحات الكبيرة التي تضعها جماهير النادي على الجهاز الفني الجديد.

ويبدأ عموتة خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز الأهلي للمباريات القادمة، مع التركيز على رفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوصول إلى التشكيل الأنسب وطريقة اللعب التي تتناسب مع إمكانيات الفريق وأهدافه.



