أول تعليق من مهدي سليمان بعد ثلاثية الزمالك في البنك الأهلي

أعرب مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، مؤكدًا أنه يهدي الجائزة إلى جماهير القلعة البيضاء، التي تواصل دعم الفريق ومساندته في مختلف الظروف.

المهدي سليمان : أهدي جائزة أفضل لاعب لجماهير الزمالك

وقال مهدي سليمان عقب المباراة: «أهدي جائزة أفضل لاعب لجماهير الزمالك التي تساندنا دائمًا، وأشكرهم على دعمهم المستمر للفريق».

وأضاف حارس الزمالك: «البداية كانت بتعادل أمام الاتحاد السكندري، والفريق بدأ فترة الإعداد متأخرًا وفي ظروف صعبة، وهذا أمر يؤثر على أي فريق لكن الزمالك فريق كبير جدًا".

وحرص مهدي سليمان على توجيه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك، قائلًا: « أطمئن الجماهير، لدينا لاعبين على أعلى مستوى ورجالة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير والحفاظ على لقب الدوري".

ووجه حارس الزمالك الشكر إلى كل من يساند الفريق، مؤكدًا أن حصوله على جائزة أفضل لاعب لم يكن مجهودًا فرديًا، واختم قائلًا:" أشكر كل جميع من يساندنا، وتتويجي اليوم بجائزة أفضل لاعب تحقق بدعم زملائي".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حسم مباراته أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز تقدمه، حتى تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، وأضاف إيشو الهدف الثالث في الدقيقة 95 من عمر المباراة ليؤمن للفريق الأبيض الفوز وحصد النقاط الثلاث.