بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الدكتورة مروة ياسين تهدي الوسام لروح والدتها عبلة الكحلاوي

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، الدكتورة مروة ياسين، المساعد السابق لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات ورئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، بمنحها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لإسهاماتها في مجالات العلم والدعوة والعمل المجتمعي وخدمة الإنسان.

وعلقت الدكتورة مروة ياسين على التكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربة عن سعادتها بهذا التقدير، ومؤكدة أن الوسام يمثل مسؤولية قبل أن يكون تكريمًا.

وقالت الدكتورة مروة ياسين : «الحمد لله على نعمةٍ أعتز بها، وتكريمٍ أراه مسؤولية قبل أن يكون وسامًا».

وتقدمت بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقدير، كما وجهت الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلة: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقدير الكريم، بمنحي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما أتوجه بخالص الشكر لمعالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري».

وأهدت الدكتورة مروى ياسين التكريم إلى روح والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أن والدتها علمتها أن «العلم رسالة، والخير مسؤولية، وخدمة الإنسان هي أصدق ما يبقى».

وأضافت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هذا الوسام ليس نهاية لمسيرة، بل بداية لعطاء يتواصل، وعمل أكثر أثرًا في حياة الناس والوطن».

واختتمت الدكتورة مروة ياسين منشورها بالدعاء، قائلة: «اللهم اجعلني دائمًا عند حسن الظن، واجعل كل ما نقدمه للناس خالصًا لوجهك الكريم».

وتعد الدكتورة مروة ياسين من الكوادر الأكاديمية والمجتمعية التي جمعت بين التخصص العلمي والعمل العام والدعوي والأهلي، إذ تعمل أستاذة للإعلام بجامعة بني سويف، وحصلت على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني.

كما شغلت منصب وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وتولت منصب مساعد وزير الأوقاف لشؤون الواعظات، بعدما اعتمدت واعظة بوزارة الأوقاف، إلى جانب مشاركتها في المجالات التدريبية والأكاديمية.

كما ألقت الدكتورة مروة ياسين محاضرات بكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في إطار مسيرتها العلمية والمجتمعية.

ويأتي تكريمها بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها في مجالات العلم والدعوة والعمل المجتمعي وخدمة الإنسان.