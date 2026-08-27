قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اسبوعين من الكارثة.. زلزال جديد يضرب كولومبي
ولسه مكملين 2030.. إمام عاشور يحتفل بالتجديد مع الأهلي على طريقته
رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب
دعاء التوبة والاستغفار في جوف الليل.. أفضل الأدعية لمغفرة الذنوب وطلب الرحمة
التأمينات تعليقا على واقعة الموظفة: اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم
بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الدكتورة مروة ياسين تهدي الوسام لروح والدتها عبلة الكحلاوي
هنا نصنع التاريخ.. الأهلي يحتفل بتجديد عقد إمام عاشور داخل التتش
إسرائيل تفرج عن 3 أسرى سوريين وكويتي.. وإعلام عبري: تقديم حسن نية للشرع
العراق.. هجمات على أربيل تستهدف مقار المعارضة الكردية الإيرانية
بطائرتين مسيّرتين.. هجوم يستهدف مواقع في منطقة سوران بإقليم كردستان العراق
اليمن.. سقوط 3 صواريخ حوثية في ميناء المخا وصاروخ رابع في الخوخة
زيارة مدير «CIA» إلى موسكو.. تحذير أمريكي لروسيا من مهاجمة دول «الناتو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الدكتورة مروة ياسين تهدي الوسام لروح والدتها عبلة الكحلاوي

احتفالية مولد النبوي الشريف
احتفالية مولد النبوي الشريف
محمد بدران

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، الدكتورة مروة ياسين، المساعد السابق لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات ورئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، بمنحها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لإسهاماتها في مجالات العلم والدعوة والعمل المجتمعي وخدمة الإنسان.

وعلقت الدكتورة مروة ياسين على التكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربة عن سعادتها بهذا التقدير، ومؤكدة أن الوسام يمثل مسؤولية قبل أن يكون تكريمًا.

وقالت الدكتورة مروة ياسين : «الحمد لله على نعمةٍ أعتز بها، وتكريمٍ أراه مسؤولية قبل أن يكون وسامًا».

وتقدمت بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقدير، كما وجهت الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلة: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقدير الكريم، بمنحي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما أتوجه بخالص الشكر لمعالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري».

وأهدت الدكتورة مروى ياسين التكريم إلى روح والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أن والدتها علمتها أن «العلم رسالة، والخير مسؤولية، وخدمة الإنسان هي أصدق ما يبقى».

وأضافت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هذا الوسام ليس نهاية لمسيرة، بل بداية لعطاء يتواصل، وعمل أكثر أثرًا في حياة الناس والوطن».

واختتمت الدكتورة مروة ياسين منشورها بالدعاء، قائلة: «اللهم اجعلني دائمًا عند حسن الظن، واجعل كل ما نقدمه للناس خالصًا لوجهك الكريم».

وتعد الدكتورة مروة ياسين من الكوادر الأكاديمية والمجتمعية التي جمعت بين التخصص العلمي والعمل العام والدعوي والأهلي، إذ تعمل أستاذة للإعلام بجامعة بني سويف، وحصلت على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني.

كما شغلت منصب وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وتولت منصب مساعد وزير الأوقاف لشؤون الواعظات، بعدما اعتمدت واعظة بوزارة الأوقاف، إلى جانب مشاركتها في المجالات التدريبية والأكاديمية.

كما ألقت الدكتورة مروة ياسين محاضرات بكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في إطار مسيرتها العلمية والمجتمعية.

ويأتي تكريمها بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها في مجالات العلم والدعوة والعمل المجتمعي وخدمة الإنسان.

الدكتورة مروة ياسين احتفالية مولد النبوي الشريف الرئيس السيسي تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

واقعة السرقة

ليست الأولى.. فحص واقعة أخرى للمتهمين بسرقة بضائع من سيارة نقل أثناء سيرها

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

ترشيحاتنا

هبة مجدي

رسالة إنسانية من الرئيس السيسي.. كواليس ظهور هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي

الفنانة هبة مجدي

بالحجاب.. هبة مجدي تشدو باغنية دينية أمام الرئيس السيسي

أدوية

حاتم البدوي: الدواء مسعر جبريًا وهامش ربح الصيدليات ثابت منذ 30 عامًا

بالصور

بالأبيض.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جريء

منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ

قبل البدء.. مشروع سيارة بوجاتي‏ الصينية المقلدة ‏ينهار قبل طرح أول سيارة للبيع

Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل في الاحتفال بعيد ميلاد زوجها

.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد