كريم فؤاد الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى أمام زد.. وتوفيق محمد ينتظر قرار عموتة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن كريم فؤاد أصبح الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال مواجهة زد، المقرر لها الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد تأكد غياب كريم الدبيس عن اللقاء بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أعلن الجهاز الطبي للأهلي أن الدبيس بدأ تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته خلال مباراة الشرقية إنبي.

وأوضح أن توفيق محمد أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة، بعدما شارك في التدريبات بصورة طبيعية، إلا أن اللاعب ينتظر القرار النهائي للحسين عموتة بشأن الدفع به أساسيًا أو الإبقاء على كريم فؤاد في التشكيل.

ويملك عموتة أكثر من خيار لتعويض غياب الدبيس، لكن فؤاد يظل الأقرب حتى الآن لبدء المباراة، على أن يحسم المدير الفني اختياره النهائي خلال المران الأخير قبل مواجهة زد.