هنا نصنع التاريخ.. الأهلي يحتفل بتجديد عقد إمام عاشور داخل التتش

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بتجديد عقد نجم الفريق إمام عاشور، بعد الإعلان عن استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لإمام عاشور بقميص الفريق، وعلقت عليها بعبارة: «هنا نصنع التاريخ».

وظهر إمام عاشور خلال الصور بقميص الأهلي داخل ملعب التتش، وسط أجواء احتفالية بمناسبة تجديد عقده، ليؤكد النادي تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء احتفال الأهلي بتجديد عقد إمام عاشور ليحظى بتفاعل كبير من جماهير النادي، التي عبرت عن سعادتها باستمرار اللاعب مع الفريق.