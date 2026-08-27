رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل العقد الجديد لإمام عاشور، لاعب الأهلي، مع الفريق لمدة موسمين إضافيين ليستمر مع المارد الأحمر حتى عام 2030.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور يحصل، وفقًا للعقد الجديد، على 25 مليون جنيه سنويًا كراتب ثابت، إلى جانب حوافز ومكافآت تصل إلى 12 مليون جنيه في الموسم، مرتبطة بتحقيق البطولات ونسبة المشاركة وتسجيل وصناعة الأهداف.

وأضاف أضا، أن العقد يتضمن كذلك حصول اللاعب على 5 ملايين جنيه تحت بند "إهداء توقيع" من أحد مشجعي النادي، بخلاف ملف الإعلانات، قائلًا "النسبة الجديدة أصبحت 70% لإمام عاشور و30% للأهلي، بدلًا من 40% للاعب و60% للنادي".

وواصل أضا : «كتالوج رمضان صبحي هو اللي أنهى موضوع إمام عاشور في 24 ساعة.. فاكرين لما رمضان كان بيجدد مع الأهلي؟ النادي قاله قدامك ساعة، إنت في سكة وإحنا في سكة.. رمضان كان فاكر إن الموضوع هيتحل، وبعد ما الساعة خلصت الأهلي نزل بيان ورمضان بقى خارج الأهلي».

وتابع أضا : «ده اللي حصل مع إمام عاشور، موضوع نسبة الإعلانات قدامك فيه 24 ساعة، وإمام عاشور اتعلم من درس رمضان صبحي».