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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرح عميق في اليد.. السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة بالإكراه بمدينة بدر

محكمة
محكمة
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهم الأول والسجن 10 سنوات للمتهم الثاني غيابيا،  لاتهامهما بسرقة سيارة بالإكراه والتعدي على قائدها بسلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة بدر، فيما تضمن أمر الإحالة اتهام متهم آخر هارب في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وشريف سامي السعيد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل فراج.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بسرقة سيارة مملوكة للمجني عليه عيد جاد الرب بطريق الإكراه، بعدما استقلا معه السيارة ليلًا بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن.
وبحسب التحقيقات، طلب أحد المتهمين من المجني عليه التوقف، قبل أن يشهر المتهم الآخر سكينًا في وجهه ويطالباه بالنزول من السيارة، وعندما حاول مقاومتهما تعديا عليه بالسلاح الأبيض وجذباه خارج السيارة، ما أدى إلى إصابته.
وتمكن المتهمان، بحسب أمر الإحالة، من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على السيارة والفرار بها.
وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بجرح عميق في راحة اليد اليسرى، استلزم دخوله غرفة العمليات، حيث تبين وجود قطع كامل في بعض عضلات الإبهام والعصب الأوسط والأوتار القابضة لإصبعي السبابة والأوسط.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، فيما ظل المتهم الثاني هاربًا، ووجهت إليهما النيابة اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

القاهرة الجديدة محكمة جنايات بدر المستشار وجيه حمزة

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