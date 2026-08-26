اليونان وإيطاليا تستعدان لتوقيع اتفاق بشأن حصول أثينا على فرقاطتين جديدتين

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، أن اليونان وإيطاليا من المتوقع أن توقعا اتفاقية في روما في 8 سبتمبر المقبل، مما يمهد الطريق أمام أثينا للحصول على فرقاطتين من طراز "فريم".

وسيحضر حفل التوقيع وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، إلى جانب قائدي البحرية في البلدين، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وستحدد الاتفاقية الشروط القانونية والمالية والتقنية لشراء الفرقاطتين "كارلو بيرجاميني" و"فيرجينيو فاسان"، إذ من المقرر تسليم الأولى إلى البحرية اليونانية في النصف الأول من عام 2028، والثانية في العام التالي.

وتشمل الصفقة أيضًا الدعم التشغيلي ومشاركة أحواض بناء السفن اليونانية في أعمال الصيانة وتركيب أنظمة جديدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفقة، إلى جانب أربع فرقاطات من طراز "إف دي آي" والتحديثات التي ستُجرى على فرقاطات اليونان من فئة "ميكو"، ستعزز بشكل كبير قدرات البحرية اليونانية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.