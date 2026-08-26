«وصلوا إلى عتبة الباب».. الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال يائير نتنياهو في ميامي

كشفت “القناة السابعة” العبرية عن تفاصيل جديدة بشأن ما وصفته بمحاولة اغتيال استهدفت يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال وجوده في مدينة ميامي الأمريكية، مشيرة إلى أن الشكوى التي تقدم بها نتنياهو تضمنت ادعاءات بوصول عناصر إيرانية إلى عتبة منزله.

وبحسب القناة، تضمنت رسالة الشكوى الموجهة إلى مفوض الشرطة ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، ادعاءً بأن حراس الأمن التابعين لـ«الشاباك» اضطروا إلى التعامل مع «مجموعة من الإيرانيين على عتبة منزله».

شكوى ضد صحفي في «هآرتس»

وأوضحت القناة السابعة أن الشكوى جاءت في إطار مطالبة يائير نتنياهو بفتح تحقيق جنائي وأمني ضد الصحفي أوري مسغاف، من صحيفة «هآرتس»، متهمًا إياه بنشر معلومات عن مكان إقامته وتفاصيل إجراءات حمايته وعادات تنقله.

ووفقًا للشكوى، فإن المعلومات التي نشرها مسغاف وصلت إلى جهات معادية، وأن «إرهابيين يعملون لصالح المخابرات الإيرانية» وصلوا إلى منزل نتنياهو في ميامي، في محاولة اغتيال وصفها بأنها مستهدفة.

وأضافت الرسالة أن عناصر الحماية التابعة لـ«الشاباك» الموجودين في المكان اضطروا إلى مواجهة المجموعة عند مدخل المنزل.

«تجنبنا كارثة وطنية كبرى»

وبحسب القناة السابعة، ادعى يائير نتنياهو أن سرعة استجابة وكفاءة حراس وحدة الحماية الشخصية التابعة لـ«الشاباك» ساهمتا في إحباط المحاولة.

وجاء في الشكوى أن ما حدث كان يمكن أن يؤدي إلى «كارثة وطنية كبرى»، وأن محاولة الاغتيال المزعومة استهدفت نجل رئيس وزراء إسرائيل.

كما ربط نتنياهو بين الواقعة والمنشورات التي قال إن مسغاف نشرها، مشيرًا إلى أن الكشف عن الموقع الدقيق وتفاصيل المبنى والترتيبات الأمنية لم يقتصر على الجمهور، بل ربما وصل أيضًا إلى جهات استخباراتية معادية.

معلومات عن مكان الإقامة ونظام الحراسة

وأشارت القناة إلى أن الشكوى تضمنت ادعاءات بأن مسغاف نشر اسم المبنى الذي يقيم فيه نتنياهو في ميامي، ورقم الشقة والطابق، إضافة إلى معلومات تتعلق بالوحدة 730 التابعة لـ«الشاباك»، وعدد أفراد الحراسة وعادات تنقله.

كما تضمنت الرسالة ادعاءً بشأن نظام تبديل أفراد الحراسة، إذ قيل إن حارسي الأمن المرافقين لنتنياهو يتم استبدالهما كل أسبوعين بعناصر جديدة تصل من إسرائيل جوًا، إلى جانب نشر تفاصيل تتعلق بالرحلات الجوية ومواعيدها.

وقال محامي نتنياهو، أورييل نزري، إن ما نشره مسغاف يمثل، بحسب وصفه، نشاطًا «منهجيًا ومستمرًا»، مدعيًا أن المعلومات وفرت للجهات المعادية ما يشبه «خارطة طريق» تكشف نقاط ضعف الترتيبات الأمنية.

مطالب بالتحقيق والاعتقال

وطالب يائير نتنياهو بفتح تحقيق جنائي وأمني ضد الصحفي، وصولًا إلى اعتقاله، على خلفية اتهامات من بينها مساعدة العدو خلال الحرب، وتزويده بمعلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة، وتعريض حياة أشخاص للخطر عمدًا، والإضرار بأمن الأشخاص المحميين.

كما طالب بالتحقيق فيما وصفه بانتهاك خصوصيته، بما يشمل مراقبة تحركاته وحياته الخاصة ونشر معلومات شخصية عنه.

وفي ختام الشكوى، طالب محاميه بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على جميع من يثبت تورطهم في القضية، بما في ذلك الجناة والمساعدون ومن نقلوا المعلومات أو تغاضوا عنها.

كما طلب يائير نتنياهو الاعتراف به رسميًا باعتباره ضحية جريمة، والحصول على تحديثات دورية بشأن التحقيق، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بحق المشتبه بهم، وأي قرار محتمل بإغلاق الملف أو توجيه اتهامات.

وطلب أيضًا الحصول على بيانات الضابط المسؤول عن التحقيق، بهدف تسليمه مواد وأدلة إضافية قال إن بحوزته.

ونقلت القناة السابعة العبرية هذه التفاصيل عن رسالة الشكوى، فيما تظل الاتهامات الواردة فيها ادعاءات من جانب يائير نتنياهو ومحاميه إلى حين ثبوتها رسميًا.