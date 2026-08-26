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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا سفاجا

اسعاف
اسعاف
يوسف رجب

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سفاجا، أثناء عودة السيارة من الغردقة متجهة إلي سوهاج.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سفاجا.

وتبين مصرع باسم فاروق ذكي 52 عاما، مقيم بالغردقة، وإصابة كلً من: محمد أحمد، 54 عاما، مقيم بأسيوط، وحسام رمضان فتحي 27 عاما، ومينا ممدوح 37 عاماً، مقيم بأسيوط، ومحمود رمضان فتحى 17 عاما، وجمال فرغلي حسن 49  عاما، وأحمد محمد أحمد، 50 عاما.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 


 

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