قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولسه مكملين 2030.. إمام عاشور يحتفل بالتجديد مع الأهلي على طريقته
رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب
دعاء التوبة والاستغفار في جوف الليل.. أفضل الأدعية لمغفرة الذنوب وطلب الرحمة
التأمينات تعليقا على واقعة الموظفة: اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم
بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الدكتورة مروة ياسين تهدي الوسام لروح والدتها عبلة الكحلاوي
هنا نصنع التاريخ.. الأهلي يحتفل بتجديد عقد إمام عاشور داخل التتش
إسرائيل تفرج عن 3 أسرى سوريين وكويتي.. وإعلام عبري: تقديم حسن نية للشرع
العراق.. هجمات على أربيل تستهدف مقار المعارضة الكردية الإيرانية
بطائرتين مسيّرتين.. هجوم يستهدف مواقع في منطقة سوران بإقليم كردستان العراق
اليمن.. سقوط 3 صواريخ حوثية في ميناء المخا وصاروخ رابع في الخوخة
زيارة مدير «CIA» إلى موسكو.. تحذير أمريكي لروسيا من مهاجمة دول «الناتو»
بعد إمام عاشور.. مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: حسام أشرف مكسب كبير للزمالك.. ومصطفى محمد لازم يراجع نفسه

حسام أشرف
حسام أشرف
ميرنا محمود

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام أشرف مهاجم الزمالك قدم أداء مميزا أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن هدفه خلال المباراة يؤكد امتلاكه إمكانيات كبيرة.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "هدف حسام أشرف في البنك الأهلي أثبت أنه مهاجم من الطراز الرفيع، وسيفيد الزمالك في الفترة المقبلة".

وأضاف: "عمر جابر لاعب مهم، ولازم نشيد بأدائه، فهو يعد مديرًا فنيًا داخل الملعب".

وتابع: "المهدي سليمان كان له دور في فوز الزمالك، خاصة أنه تصدى لانفراد أحمد ياسر ريان".

وأشاد الحديدي بلاعب البنك الأهلي، قائلًا: "علي حمدي لاعب وسط ملعب البنك الأهلي، لاعب مميز ولفت نظري في مباراة الزمالك، ويفكرني بحسام عاشور".

وعن الأهلي، قال: "تجديد عقد إمام عاشور ومروان عطية يمنح غرفة ملابس الفريق استقرارًا".

وانتقل للحديث عن مصطفى محمد، قائلًا: "مصطفى محمد مهاجم لا يُعوض، ولازم يراجع نفسه، وباب المنتخب مفتوح أمامه، ولازم يدور على مستقبله ويبعد عن وكيله".

عمرو الحديدي الأهلي حسام أشرف الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

واقعة السرقة

ليست الأولى.. فحص واقعة أخرى للمتهمين بسرقة بضائع من سيارة نقل أثناء سيرها

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

ترشيحاتنا

النائب محمود طاهر

إسكان النواب تدعو لإنشاء منصة رقمية لرصد نسب الإنجاز ومدى الالتزام بتسليم الوحدات

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدفع قطاع البترول لتعظيم الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات

الرئيس السيسي

إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي رسالة واضحة لحماية المواطن

بالصور

بالأبيض.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جريء

منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ

قبل البدء.. مشروع سيارة بوجاتي‏ الصينية المقلدة ‏ينهار قبل طرح أول سيارة للبيع

Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل في الاحتفال بعيد ميلاد زوجها

.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد