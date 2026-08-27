عمرو الحديدي: حسام أشرف مكسب كبير للزمالك.. ومصطفى محمد لازم يراجع نفسه

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام أشرف مهاجم الزمالك قدم أداء مميزا أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن هدفه خلال المباراة يؤكد امتلاكه إمكانيات كبيرة.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "هدف حسام أشرف في البنك الأهلي أثبت أنه مهاجم من الطراز الرفيع، وسيفيد الزمالك في الفترة المقبلة".

وأضاف: "عمر جابر لاعب مهم، ولازم نشيد بأدائه، فهو يعد مديرًا فنيًا داخل الملعب".

وتابع: "المهدي سليمان كان له دور في فوز الزمالك، خاصة أنه تصدى لانفراد أحمد ياسر ريان".

وأشاد الحديدي بلاعب البنك الأهلي، قائلًا: "علي حمدي لاعب وسط ملعب البنك الأهلي، لاعب مميز ولفت نظري في مباراة الزمالك، ويفكرني بحسام عاشور".

وعن الأهلي، قال: "تجديد عقد إمام عاشور ومروان عطية يمنح غرفة ملابس الفريق استقرارًا".

وانتقل للحديث عن مصطفى محمد، قائلًا: "مصطفى محمد مهاجم لا يُعوض، ولازم يراجع نفسه، وباب المنتخب مفتوح أمامه، ولازم يدور على مستقبله ويبعد عن وكيله".