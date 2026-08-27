وليد عبداللطيف: حسام أشرف الأفضل لقيادة هجوم الزمالك.. وبيع بيزيرا حل مثالي

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على البنك الأهلي كان غير متوقع، مشيرًا إلى أن المباراة شهدت أداءً متواضعًا من الزمالك خلال الشوط الأول.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "فوز الزمالك على البنك الأهلي غير متوقع، وفي الشوط الأول قدم الفريق الأبيض أداءً متواضعًا، بينما كان حظ البنك الأهلي سيئًا في بعض الكرات".

وأضاف: "الفوز مهم ويمنح لاعبي الزمالك دفعة قوية قبل المباريات القوية، خاصة أن الفريق تعادل في المباراة الأولى".

وتابع: "جمهور الزمالك عامل ملحمة وهو في ظهر الفريق، وأتمنى أن يكون هناك استقرار فني في الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "طول ما في فوز وانتصارات محدش هيبص للأزمات، ولكن مع أول تعثر، المشاكل هتتصدر المشهد".

وعن بعض لاعبي الزمالك، قال عبداللطيف: "إيشو لاعب جيد ويمتلك مهارة، ومحمد السيد لازم يتعب أكثر من كده، لأنه يجب أن يكون أساسيًا في تشكيل الزمالك".

وأضاف: "لاعبي الزمالك الشباب جيدون، ولكن يجب أن يجتهدوا أكثر ويتمسكوا بالفرصة عندما تأتي لهم".

وتحدث عن الثنائي الهجومي، قائلًا: "شيكو بانزا لاعب جيد، ولكنه لا يظهر في جميع المباريات بالمستوى نفسه، وحسام أشرف مهاجم كبير، ولا بد أن يحصل على فرصة ويكون أساسيًا حتى يكتسب الثقة".

واختتم وليد عبداللطيف تصريحاته بالحديث عن خوان بيزيرا، قائلًا: "أرى أنه من الأفضل بيع خوان بيزيرا بعد تلقي عرض جيد وغلق الملف، لأنه لا يريد أن يأتي، والأموال ستساهم في سداد مستحقات اللاعبين وإنهاء بعض القضايا".