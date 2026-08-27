مرور مسائي على مستشفى الصدر ببني سويف لمتابعة جودة الخدمات الصحية

نفذت صحة بني سويف مرورا مسائيا الأربعاء الموافق 26 اغسطس 2026 على مستشفى الصدر بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها مديرية الصحة ببني سويف بهدف التأكد من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث قام بالمرور د دعاء فاروق محمود مسؤل الكلى الصناعى و د دعاء حسين عضو إدارة المستشفيات.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل داخل المستشفى، حيث تم التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة والالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالإضافة إلى مراجعة إجراءات سلامة المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة بما يحقق رضا المواطنين ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.