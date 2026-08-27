محافظ الإسكندرية يعقد اللقاء الجماهيري ويؤكد: خدمة المواطن أولوية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم مباشرة، وذلك بديوان عام حي الجمرك، لبحث الشكاوى الخاصة بأحياء الجمرك، وغرب، والعجمي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب المحافظ، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والنائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، والمهندسةء زينب السيد رئيس حي غرب، وحامد متولي رئيس حي العجمي، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى ومطالب المواطنين من نطاق الأحياء الثلاثة، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية وطلبات الرعاية الاجتماعية، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى وتحقيق أفضل استجابة للمواطنين.

وفي استجابة فورية لعدد من المطالب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم توفير عدد 10 فرص عمل، من بينها 5 فرص مخصصة لذوي الهمم، مع استلام 5 عقود عمل فورية للمواطنين من ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بمنظومة متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مشددًا على أن خدمة المواطن السكندري وتلبية احتياجاته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.