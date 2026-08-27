بعد اسبوعين من الكارثة.. زلزال جديد يضرب كولومبي

ضرب زلزال جديد مناطق في كولومبيا، الأربعاء بعد نحو أسبوعين من الزلزال المدمر الذي هز غرب البلاد في 10 أغسطس، مخلفًا مئات القتلى وآلاف المصابين وأضرارًا واسعة في عدد من المناطق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الزلزال الجديد بلغت قوته نحو 5.1 درجة، بعدما جرى تقديره مبدئيًا بنحو 5.4 درجة، وشعر به سكان عدة مناطق، من بينها العاصمة بوغوتا وبوكارامانغا، ما دفع بعض السكان إلى إخلاء المباني بصورة احترازية. وأفادت البيانات بأن مركز الهزة وقع في منطقة لوس سانتوس، على عمق يقارب 149 كيلومترًا.

وجاءت الهزة الجديدة في توقيت بالغ الحساسية، إذ لا تزال كولومبيا تتعامل مع تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في 10 أغسطس بقوة 7.4 درجة، وكان مركزه في إقليم تشوكو غربي البلاد. واعتبرت وكالة رويترز الزلزال السابق الأقوى الذي تشهده كولومبيا خلال القرن الحالي، فيما تسببت قوته في انهيار مبانٍ وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

وأظهرت أحدث التقارير أن حصيلة ضحايا كارثة 10 أغسطس ارتفعت إلى أكثر من 330 قتيلًا، مع تأثر أكثر من 400 ألف شخص في عشرات المناطق، في حين لا تزال عمليات التعافي وإعادة الإعمار مستمرة. كما تواجه السلطات تحديات كبيرة تتعلق بتوفير المأوى والخدمات الأساسية للأسر التي تضررت من الزلزال الأول.

ويثير وقوع الهزة الجديدة مخاوف إضافية لدى السكان الذين لم يتعافوا بعد من آثار الكارثة السابقة، إلا أن قوة الزلزال الجديد وعمقه يجعلان المقارنة بينه وبين زلزال 10 أغسطس غير دقيقة من حيث مستوى الخطر والدمار المحتمل. ولا تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة جراء الهزة الجديدة.

وتواصل السلطات والجهات المختصة في كولومبيا متابعة النشاط الزلزالي وتقييم الوضع، في وقت تواجه فيه البلاد بالفعل واحدة من أكبر عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

ويظل التركيز حاليًا على استكمال جهود الإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة، بالتزامن مع مراقبة أي هزات لاحقة قد تؤثر على المناطق التي ما زالت تعاني من تداعيات الزلزال المدمر.