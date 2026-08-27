القبض على عامل تحـ رش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى طالبة من تعرضها للتحرش أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، قبل أن يتمكن المتهم من الفرار من المكان.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة أول المنتزه يوم 25 من الشهر الجاري، من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتضررها من أحد الأشخاص، متهمةً إياه بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المتهم فر هاربًا من المكان بعدما حاولت الفتاة تصويره، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويته ومكان وجوده.

وتمكنت القوات من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد في بلاغ الفتاة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع البلاغات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي يثبت ارتكابها.