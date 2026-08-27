أول ظهور بعد أزمتها الصحية.. هبة مجدي مفاجأة حفل المولد النبوي أمام الرئيس السيسي

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، ظهور الفنانة هبة مجدي بعد فترة من الغياب بسبب أزمتها الصحية، حيث قدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هبة مجدي تغني «في حب سيدنا النبي»

وشاركت هبة مجدي في الاحتفالية التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، وقدمت أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء ظهورها خلال الاحتفالية ليكون من أبرز لحظات المناسبة، خاصة أنه يأتي بعد فترة مرت خلالها بظروف صحية وخضعت للعلاج.

رسالة من الرئيس السيسي لهبة مجدي

وعقب انتهاء فقرتها الغنائية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه حديثه مباشرة إلى هبة مجدي، مطمئنًا على حالتها الصحية، قبل أن يدعو لها بالعافية والسعادة والحماية والستر.

وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

وجاءت كلمات الرئيس أمام الحاضرين في الاحتفالية، لتضيف جانبًا إنسانيًا إلى مشاركة هبة مجدي في المناسبة.

محمد محسن يوجه الشكر للرئيس السيسي

وعقب مشاركة زوجته في الاحتفالية، وجه الفنان محمد محسن رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة تجاه هبة مجدي.

وكتب محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبداً ما هننساها».

هبة مجدي ورحلة العلاج

وكانت هبة مجدي قد أعلنت خلال الأشهر الماضية خضوعها لرحلة علاج بعد إصابتها بالسرطان، مع تأكيدها في الوقت نفسه على استمرارها في عملها الفني وعدم ابتعادها عن الشاشة.

ورغم ظروفها الصحية، واصلت هبة مجدي نشاطها الفني، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

ويأتي ظهورها في احتفالية المولد النبوي ليعيدها إلى الواجهة من جديد، بعد فترة ركزت خلالها على العلاج واستعادة عافيتها، لتظهر أمام الجمهور في مناسبة مختلفة تحمل طابعًا دينيًا وروحانيًا.