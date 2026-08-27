قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: كل حاجة في الزمالك ضد المنطق.. ومعتمد جمال له دور كبير بالفوز
وسط تصاعد الهجمات.. دوي انفجار يهز مدينة سوران بإقليم كردستان العراق
ماجاسا يغيب عن زد أمام الأهلي بعد تأخر وصول الماسك
ردي سيكون في الملعب.. إمام عاشور يحسم الجدل حول ادعائه الإصابة
تركيا كلمة السر.. تفاصيل اجتماع وزير خارجية سوريا ورئيس الموساد بالأردن
لفتة إنسانية.. هبة مجدي ترد على دعاء الرئيس السيسي لها باحتفالية المولد النبوي
بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية ويتصدر الدوري الإسباني
السفير المغربي بالقاهرة يستقبل الحسين عموتة بعد توليه قيادة الأهلي
إمام عاشور: الأهلي شرف لأي لاعب.. وتعلمت أن يكون الرد داخل الملعب
أذكار النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حراسا من الملائكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور بعد أزمتها الصحية.. هبة مجدي مفاجأة حفل المولد النبوي أمام الرئيس السيسي

هبة مجدي
هبة مجدي
تقى الجيزاوي

شهدت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، ظهور الفنانة هبة مجدي بعد فترة من الغياب بسبب أزمتها الصحية، حيث قدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هبة مجدي تغني «في حب سيدنا النبي»

وشاركت هبة مجدي في الاحتفالية التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، وقدمت أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء ظهورها خلال الاحتفالية ليكون من أبرز لحظات المناسبة، خاصة أنه يأتي بعد فترة مرت خلالها بظروف صحية وخضعت للعلاج.

رسالة من الرئيس السيسي لهبة مجدي

وعقب انتهاء فقرتها الغنائية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه حديثه مباشرة إلى هبة مجدي، مطمئنًا على حالتها الصحية، قبل أن يدعو لها بالعافية والسعادة والحماية والستر.

وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

وجاءت كلمات الرئيس أمام الحاضرين في الاحتفالية، لتضيف جانبًا إنسانيًا إلى مشاركة هبة مجدي في المناسبة.

محمد محسن يوجه الشكر للرئيس السيسي

وعقب مشاركة زوجته في الاحتفالية، وجه الفنان محمد محسن رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة تجاه هبة مجدي.

وكتب محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبداً ما هننساها».

هبة مجدي ورحلة العلاج

وكانت هبة مجدي قد أعلنت خلال الأشهر الماضية خضوعها لرحلة علاج بعد إصابتها بالسرطان، مع تأكيدها في الوقت نفسه على استمرارها في عملها الفني وعدم ابتعادها عن الشاشة.

ورغم ظروفها الصحية، واصلت هبة مجدي نشاطها الفني، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

ويأتي ظهورها في احتفالية المولد النبوي ليعيدها إلى الواجهة من جديد، بعد فترة ركزت خلالها على العلاج واستعادة عافيتها، لتظهر أمام الجمهور في مناسبة مختلفة تحمل طابعًا دينيًا وروحانيًا.

«في حب سيدنا النبي» هبة مجدي محمد محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

ترشيحاتنا

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

طلاب المدارس

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة

بالصور

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد