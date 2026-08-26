ترامب: لا أعتقد أن مجتبى خامنئي توفي.. لكنه أصيب بجروح بالغة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توفي، مرجحًا أنه لا يزال على قيد الحياة رغم إصابته بجروح خطيرة خلال الضربات التي استهدفت إيران في فبراير الماضي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع المذيع الأمريكي المحافظ غلين بيك، أن خامنئي تعرض لإصابات بالغة في الجانب الأيسر من جسده، شملت الذراع والساق، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اعتقاده بأنه فارق الحياة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تحيط فيه حالة مجتبى خامنئي تساؤلات واسعة، إذ لم يظهر المرشد الإيراني علنًا منذ توليه منصب المرشد الأعلى عقب مقتل والده، علي خامنئي، في الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في فبراير الماضي.

وأشار ترامب إلى أن استمرار المسؤولين الإيرانيين في الحديث عن الرجوع إلى خامنئي للحصول على موافقته النهائية بشأن بعض القرارات يمثل، من وجهة نظره، مؤشرًا على أنه لا يزال على قيد الحياة. وأضاف أنه إذا كان خامنئي قد توفي بالفعل، فإن السلطات الإيرانية «تقدم عرضًا جيدًا» بإبقاء الحديث مستمرًا عن التواصل معه.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت خلال الفترة الماضية تكهنات بشأن الوضع الصحي للمرشد الإيراني، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ توليه المنصب. وفي المقابل، لا تزال المعلومات المتداولة بشأن حالته الصحية محدودة، ولم يصدر تأكيد مستقل يحسم بصورة نهائية حقيقة وضعه الصحي أو مدى قدرته على ممارسة مهامه.

وتزامنت تصريحات ترامب مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة على طهران، ومحاولات إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح مسار التفاوض.

كما أكد ترامب خلال المقابلة أن واشنطن تمضي، وفق تقديره، نحو «انتصار كبير» في المواجهة مع إيران، في تصريحات تعكس استمرار تمسك الإدارة الأمريكية بسياسة الضغط على طهران.

ويبقى مصير مجتبى خامنئي وحالته الصحية من الملفات غير المحسومة، بينما تضع تصريحات ترامب رواية جديدة تقول إنه على قيد الحياة لكنه يعاني إصابات بالغة.

